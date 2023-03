وليد شطيبة يتوح ببرونزية رامي الجلة في منافسات الملتقى الدولي لألعاب القوى لذوي الإعاقة

توج وليد شطيبة ببروزنزية رامي الجلة في منافسات الملتقى الدولي لألعاب القوى لذوي الإعاقة المقام حاليا بمدينة مراكش المغربية

وسجل وليد شطيبة في المحاولة الثالثة أفضل مسافة له في المنافسات حيث وصلت الرمية الثالثة إلى لــ 11.91 مترا

وسجل شطيبة في المحاولة الأولى للرمية وصلت 11.12 م و في حين وصلت الرمية الثانية لمسافة 11.71 م فيما وصلت الرمية الثالثة لمسافة 11.91 بينما اختتم محاولته برمية وصلت 11.74

المصدر | قناة ليبيا الأحرار

