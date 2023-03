أسفرت قرعة كأس العالم لكرة القدم المصغرة المقامة في تركيا في شهر مايو عن وقوع منتخبنا الوطني في المجموعة الرابعة.

ووضعت القرعة منتخبنا رفقة المنتخب البرازيلي و البحريني إضافة للبلد المستضيف للبطولة المنتخب التركي

وحضر مراسم القرعة التي أجريت بالعاصمة التركية إسطنبول أمس الجمعة رئيس الاتحاد الليبي مصطفى المصلي، ونائبه الأول سالم عبدالعزيز

المصدر قناة ليبيا الأحرار

The post قرعة كأس العالم للكرة المصغرة تضع منتخبنا في مجموعة صعبة appeared first on ليبيا الأحرار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار