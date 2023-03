تلقى ليفربول خسارة مفاجئة على يد مستضيفه بورنموث بملعب الأخير لحساب الجولة السابعة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

بورنموث خطف الفوز بهدف نظيف حمل توقيع لاعبه فيليب بيلينغ في الدقيقة الثامنة والعشرين، لينعش صاحب الأرض آماله في البقاء في الدرجة الممتازة بوصوله للنقطة الرابعة والعشرين، بينما تجمد رصيد ليفربول عند اثنيتن وأربعين نقطة في المرتبة الخامسة.

