اخبار الرياضة

الهلال يفوز على شباب الجبل ويرتقي للمركز الثالث بالمجموعة الأولى من الدوري الليبي الممتاز

تم النشر منذُ 8 ثواني
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا 24

رفع فريق الهلال، اليوم السبت، رصيده بالمجموعة الأولى من الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم، إلى 19 نقطة متقدمًا إلى المركز الثالث، بعد فوزه على مستضيفه فريق شباب الجبل.

وفاز الهلال بهدفين لهدف في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب “شيخ الشهداء” في شحات، لحساب الجولة الثالثة من مرحلة الإياب لمسابقة الدوري الممتاز بالمجموعة الأولى.

وأحرز هدفي الهلال، خالد مجدي وفيصل البدري، بينما جاء هدف شباب الجبل من ركلة جزاء.

ولعب الهلال 13 مباراة، خلال هذا الموسم، فاز في 5 وتعادل في 4 وخسر في 4 مباريات.

 

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