بعد خماسية صن داونز.. هذه أكبر هزائم الأهلي الإفريقية

أخبار ليبيا 24 – متابعات

تلقى الأهلي المصري هزيمة مريرة على يد مضيفه ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي (2-5)، اليوم السبت، ضمن الجولة الرابعة للمجموعة الثانية بدوري الأبطال.

الخسارة الخماسية فتحت ملف أثقل الهزائم التي تعرض لها الفريق الأحمر في أدغال إفريقيا، نستعرضها معكم فيما يلي:

– كتب صن داونز أكبر هزيمة في تاريخ مشاركات الأهلي بالبطولات القارية، بعدما فاز (5-0) في ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال 2019.

وخسر الأهلي وقتها بقيادة مدربه الأوروجوياني مارتن لاسارتي في مواجهة صن داونز، الذي كان يدربه بيتسو موسيماني، وتولى بعد ذلك قيادة الأهلي.

وتعد خسارة الأهلي أمام صن داونز اليوم، هي الثانية بخمسة أهداف في مشاركاته القارية.

– سبق أن خسر الأهلي بنتيجة 4-0 أمام إينوجو رينجرز النيجيري، في ربع نهائي كأس الاتحاد الإفريقي 2003.

– خسر الأهلي مرة أخرى برباعية، لكن هذه المرة بنتيجة 2-4 أمام الإسماعيلي في دور المجموعات بدوري الأبطال 2010.

– سقط الأهلي (0-3) في 4 مناسبات، بداية من الخسارة أمام مولودية الجزائر في دوري الأبطال عام 1976.

– خسر الأهلي أيضا أمام هارتس أوف أوك الغاني في ربع نهائي دوري الأبطال 1977 بنتيجة 0-3،

كما خسر بالنتيجة ذاتها أمام سانتوس الأنجولي في كأس الكونفدرالية الإفريقية 2009.

– سقط الأهلي أمام الترجي التونسي، في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا بنتيجة 0-3 عام 2018.