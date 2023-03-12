” البدري ” يقود الهلال للفوز على متذيل الترتيب

البيضاء 12 مارس 2023 (وال) ـ قاد اللاعب ” فيصل البدري ” فريقه الهلال للفوز على مستضيفه شباب الجبل بنتيجة (2-1)، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ 13 لفرق المجموعة الأولى من الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم، في المباراة التي جمعت الفريقان على أرضية ملعب شيخ الشهداء في مدينة البيضاء.

ومنذ بداية هذا المواجهة التي جرت – أمس السبت – و قادها الحكم حمزة معتوق، سعى فيها الهلال من أجل التقدم على صعيد النتيجة، مستحوذاً أغلب مجريات اللعب، مما أدى ذلك الاستحواذ إلى تسجيل أول الأهداف في الدقيقة الـ 39، وذلك بواسطة مهاجمة خالد مجدي، والذي بدوره لم يتردد في إيداع عرضية الجزائري عبد القادر غراب داخل شباك الحارس عبد الرحمن المشري.

ومع بداية الشوط الثاني كشف شباب الجبل عن رغبته في تعديل النتيجة ، ولما لا التفوق بها، مكثفاً هجماته على مرمى الحارس حسام أمبية، ومبيناّ بذلك نوايا شباب الجبل تعديل الكفة، وعند الدقيقة الـ 63 أحتسب حكم اللقاء حمزة معتوق ركلة جزاء لشباب الجبل، تولى تسديدها المدافع مروان أحفيتر بنجاح.

وحملت الدقيقة الـ 88 الجديد ، وفيها احتسب حكم اللقاء حمزة معتوق ركلة جزاء للهلال، إثر عرقلة الجزائري عبد القادر غراب من قبل المدافع أحمد السنوسي، وبعد أن تمكن الحارس عبد الرحمن المشري في التصدي للركلة التي نفذها المالي أداما بالو، فضلاً على أن الكرة المرتدة وجدت أقدام فيصل البدري مانحاً فريقه فوزاً ثميناً، وذلك في الدقيقة الـ 90.

وبهذا الفوز، قفز فريق الهلال إلى المركز الثالث على خارطة سلم ترتيب المجموعة الأولى برصيد ( 19 ) نقطة، في حين تجمد رصيد شباب الجبل متذيل ترتيب المجموعة عند النقطة الواحدة. (وال ـ البيضاء) س إ

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