اكتمل عقد الفرق المتأهلة إلى الدور الربع النهائي من بطولة دوري كرة السلة.

وتأهلت عن المجموعة الأولى فرق الأهلي طرابلس والاتحاد والشباب والمدينة، وعن المجموعة الثانية فرق الأهلي بنغازي والنصر والمروج والهلال.

وستنطلق منافسات الدور الربع النهائي في 29 أبريل المقبل من ذهاب وإياب بين جميع الفرق؛ لتتأهل لاحقا أول أربع فرق لتخوض مرحلة التتويج.

المصدر | ليبيا الأحرار

The post تعرف على الفرق المتأهلة للدور الربع النهائي من دوري كرة السلة appeared first on ليبيا الأحرار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار