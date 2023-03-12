التعادل الإيجابي يسيطر على لقاء الأولمبي والاتحاد المصراتي

الزاوية 12 مارس 2023 (وال) ـ ساد التعادل الإيجابي بهدف لمثلهما نتيجة لقاء الأولمبي و ضيفه الاتحاد المصراتي، وذلك في إطار منافسات الجولة الرابعة من مرحلة الإياب لفرق المجموعة الثانية من الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم، في المباراة التي جمعت الفريقين على أرضية ملعب النادي الأولمبي. الشوط الأول من المقابلة التي أقيمت – أمس السبت […]

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