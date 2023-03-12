المصائب لا تأتي فرادى.. بعد الهزيمة من بورنموث سرقة فيلا محمد صلاح بالقاهرة

أخبار ليبيا 24 – متابعات

كشفت وسائل إعلام مصرية، اليوم، الأحد، عن أن أجهزة الأمن تكثف جهودها لكشف غموض تعرض فيلا نجم ليفربول الإنجليزي محمد صلاح شرقي القاهرة لواقعة سرقة.

وتلقت الأجهزة الأمنية في منطقة التجمع الأول شرقي العاصمة المصرية بلاغًا، بتعرض فيلا نجم منتخب مصر محمد صلاح للسرقة.

وذكرت مصادر أمنية أن ابن خال محمد صلاح قام بالإبلاغ عن السرقة عند مروره على الفيلا بالتجمع، حيث لاحظ فتح أحد شبابيك الفيلا، وبالدخول وجد بعثرة في إحدى الغرف، واختفاء بعض الأشياء بينها ريسيفارات تليفزيون.

وأضاف في تصريحات صحفية: “في الساعة العاشرة صباحا فوجئنا بوجود كسر داخل نافذة في ‏الفيلا وبعثرة ‏محتويات الغرفة المختلفة في المكان فضلا عن اختفاء عدد كبير من مقتنيات محمد صلاح سواء ‏الشخصية أو الرياضية، ‏وعلى الفور تم إبلاغ الشرطة “.‏

وتابع: “تبين بعد المناظرة الأولى لحالة الغرف بعد السطو ‏عليها أن ‏اللصوص قاموا بسرقة ملابس رياضية لصلاح كان يحتفظ بها داخل فيلته في القاهرة الجديدة ‏فضلا عن اختفاء ‏ميداليات حصل عليها عقب فوزه ببطولات كبرى ومناسبات كروية هامة”.‏

كما أكد أن الفيلا داخل مدينة محاطة بالأسوار من كاف الجهات، ويتواجد على أبوابها حراسة ‏جيدة ‏وكاميرات مراقبة في أنحاء المكان.

ويناقش رجال المباحث شهود العيان ويعملون على تفريغ كاميرات المراقبة وسؤال أفراد الأمن المكلفين بتأمين المكان، وجار تحرير المحضر اللازم بالواقعة.