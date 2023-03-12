طائرة السويحلي تتوّج بلقب الدوري والحادي عشر في تاريخه

مصراتة 12 مارس 2023 (وال)- توّجت طائرة السويحلي مساء اليوم الأحد، بلقب بطولة الدوري الممتاز والحادي عشر في تاريخه على حساب فريق النصر.

هذا وجاء تتويج فريق السويحلي بعدما تغلب في المباراة التي أقيمت بمدينة مصراتة ضمن رباعي التتويج الثاني بنتيجة ثلاثة أشواط لشوط واحد وجاءت الأشواط كالتالي:

الشوط الأول: 25 / 20 لصالح السويحلي.

الشوط الثاني: 25 / 21 لصالح النصر.

الشوط الثالث: 25 / 20 لصالح السويحلي.

الشوط الرابع: 25 / 19 لصالح السويحلي.

وقاد اللقاء طاقم تحكيم تكون من الأول الدولي جلال دهان، والثاني الدولي عبد الحكيم رمضان.

هذا وسيقابل غدًا فريق السويحلي في ختام الرباعي منافسه الأهلي بنغازي وبعدها ستتم مراسم التتويج السويحلي بلقب البطولة. (وال) م ب/ ر ت

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