الاتحاد الليبي يكشف عن حكام النصف النهائي لكرة القدم

بنغازي 13 مارس 2023 (وال) ـ أعلنت لجنة الحكام العامة عبر الصفحة الرسمية، عن أطقم التحكيم لمباريات النصف النهائي لمسابقة كأس لكرة القدم الموسم 2022/20221 .

هذا وقد أسندت المهمة للقاء فريقي الأهلي بنغازي والأخضر يوم الثلاثاء القادم، على ملعب طبرق للحكم عبد الهادي الحباس ومساعده الأول عزالدين عطية والثاني محمد الهدلول والحكم الرابع عماد خريش.

بينما لقاء المدينة والأهلي طرابلس، والذي سيقام يوم الأربعاء القادم على ملعب الزاوية فقد كلفت المهمة للحكم نصيب الهواري بمساعدة الأول محمد بلعم والثاني سالم المراكبي والحكم الرابع محمد برشدان. (وال بنغازي) م ب

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