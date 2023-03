يواجه فريق الأخضر غدا الثلاثاء الأهلي بنغازي في نصف كأس ليبيا لكرة القدم بملعب طبرق

وسيدخل الأخضر للمواجهة من أجل تدعيم نتائجه المميزة في السنوات الأخيرة بتجاوز الأهلي بنغازي في الدور النصف النهائي و الوصول إلى نهائي الكأس للمرة الرابعة في تاريخه . في حين يأمل الأهلي بنغازي بتخطي الأخضر و للتأهل في نهائي المسابقة الذي سبق أن توج بها عامي 1988-1996 .

وكلفت لجنة التحكيم العامة الحكم عبد الهادي حباس لإدارة المواجهة بمساعدة كل من عز الدين عطية كمساعد أول، و محمد الهدلول مساعد ثاني، وكحكم رابع أوكلت المهمة للحكم عماد خريش .

المصدر قناة ليبيا الأحرار

The post الأخضر يواجه الأهلي بنغازي غدا الثلاثاء بملعب طبرق في نصف نهائي كأس ليبيا appeared first on ليبيا الأحرار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار