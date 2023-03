يواجه المدينة فريق الأهلي طرابلس يوم الأربعاء ضمن نصف كأس ليبيا لكرة القدم بملعب الزاوية

ويسعى فريق المدينة بقيادة مدربه علي المرجيني للمرور إلى نهائي الكأس من بوابة فريق الأهلي طرابلس للعودة إلى سكة البطولات التي غابت عن خزائن أسود وأبيض العاصمة لسنوات طويلة .

وفي حين سيترجم الأهلي طرابلس أداءه المميز في الجولات الأخيرة من منافسات الدوري الممتاز صحبة مدربه الجديد التونسي طارق جرايا بتجاوز المدينة للاقتراب أكثر من لقبه السابع .

وأوكلت لجنة التحكيم مهمة إدارة مواجهة المدينة والأهلي طرابلس للحكم نصيب الهواري و يساعده كمساعد أول محمد بلعم، ومساعد ثاني سالم المراكبي، و محمد برشدان كحكم رابع

المصدر قناة ليبيا الأحرار

The post المدينة يلاقي الأهلي طرابلس الأربعاء بملعب الزاوية في نصف نهائي كأس ليبيا appeared first on ليبيا الأحرار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار