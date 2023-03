قرعة كأس ليبيا للمنطقة الغربية تضع الأهلي في المجموعة الأولى

أسفرت قرعة كأس ليبيا لكرة السلة عن المنطقة الغربية عن وقوع فرق الأهلي طرابلس والشباب و المدينة بالإضافة لفريق أبوسليم في المجموعة الأولى

وضمت قرعة كأس ليبيا للمنطقة الغربية في المجموعة الثانية فرق الاتحاد و الجزيرة بالإضافة لكل من الإشعاع وبلخير .

وستنطلق مباريات كأس ليبيا للمنطقة الغربية في الخامس من شهر رمضان حيث يتأهل للمرحلة النهائية فريق وحيد لخوض نهائي كأس ليبيا المقررة إقامته في 21 يوليو المقبل بمدينة طرابلس.

