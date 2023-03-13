قبل مواجهة الحسم.. تسريب صور قمصان ليفربول وريال مدريد

أخبار ليبيا 24 – متابعات

انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورا لقمصان عدد من فرق أوروبا الكبرى المقرر أن تظهر بها خلال الموسم المقبل، ومنها ريال مدريد الإسباني وليفربول الإنجليزي.

ويلتقي ريال مدريد مع ليفربول (الأربعاء) على ملعب سانتياجو بيرنابيو، في إياب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا للموسم الحالي 2022-2023.

وحسم ريال مدريد موقعته مع ليفربول في الذهاب بفوز ساحق 5-2 على ملعب أنفيلد رود معقل الريدز، ليضع قدماً في ربع النهائي قبل مباراة الإياب.

موقع “footyheadlines” المتخصص في تسريب أخبار وصور قمصان الفرق الأوروبية مبكراً قبل طرحها في وسائل الإعلام قام بتسريب صور أكد أنها لقميص ريال مدريد الأساسي في الموسم المقبل.

القميص الذي تنتجه شركة الأدوات والملابس الرياضية الألمانية “أديداس” التي ترعى قميص ريال مدريد منذ سنوات كان كلاسيكياً،

مع وجود 3 شرائط ذهبية على الكتف واللون البترولي في شريط على الياقة وفي شعار “أديداس”، وكذا إعلان الشركة الراعية للنادي.

واختار ريال مدريد الشرائط الذهبية لقميصه في موسم 2011-2012، الذي شهد تتويج الفريق بالدوري في عهد البرتغالي جوزيه مورينيو بعد هيمنة برشلونة عليه لمدة 3 سنوات قبلها.

بالإضافة إلى ذلك، قام ريال مدريد باختيار قميص مشابه فيما يخص الاعتماد على الألوان الذهبية في 2019-2020،

الموسم الذي شهد تتويج الفريق بالليجا أيضا لكن مع الخروج من دوري أبطال أوروبا مبكرا من ثمن النهائي ضد مانشستر سيتي الإنجليزي بخسارة إجمالية 2-4.

* قميص ليفربول

وظهرت كذلك تسريبات للقميصين الأساسي والبديل لليفربول من إنتاج شركة “نايكي” الأمريكية الشهيرة، والتي تميزت منتجاتها للريدز في الموسم المقبل بالكلاسيكية.

قميص ليفربول للموسم المقبل ظهر باللون الأحمر دون أي إضافات من أي نوع، مع ياقة بيضاء صغيرة للغاية، ويتشابه مع قمصان الفريق في التسعينيات ومطلع الألفية الثالثة.

بينما جاء اللون البديل للريدز، والذي نشر صوره الموقع ذاته، في شكل غريب حيث ظهر باللون الأبيض مع تغطية جزء من الصدر والذراع باللون الأخضر، ونفس الأمر بالنسبة لمنطقة أسفل البطن.

واعتاد ليفربول في السنوات الأخيرة اختيار اللون الأبيض الكامل لقميصه البديل، بينما كان اللون الأخضر الفاتح لسنوات طويلة خاصة في التسعينيات هو لون القميص الثاني للفريق.

وظهرت الياقات في قميص الريدز الجديدة ملونة بالأسود، وهو نفس لون الشورت في الزي الثاني للموسم المقبل.