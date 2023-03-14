السويحلي بطلا للدوري الليبي للكرة الطائرة في نسخته 47

مصراتة 14 مارس 2023 (وال) _توج مساء أمس الإثنين، فريق السويحلي للكرة الطائرة بلقب بطولة الدوري لكرة الطائرة للموسم 2023/2022 في نسخته 47.

وبهذا اللقب يصل فريق السويحلي إلى البطولة الحادية عشر والثانية له على التوالي، بالرغم من خسارته في مباراة أمس أمام الأهلي بنغازي بقاعة مصراتة للألعاب الرياضية، بنتيجة ثلاثة أشواط مقابل شوطين جاءت كالتالي:

الشوط الأول (21/25) السويحلي

الشوط الثاني (18/25) الأهلي بنغازي

الشوط الثالث (15/25) السويحلي

الشوط الرابع (20/25) الأهلي بنغازي

الشوط الخامس (12/15) الأهلي بنغازي

هذا وقد أدار اللقاء الحكمان الدوليان الأول حسين البريكي، والثاني جلال الدهان.

يشار إلى أن فريق السويحلي قد حقق البطولة بعد أن جمع 9 نقاط من مرحلتي التتويج الرباعي الأول والثاني، وجاء فريق النصر في الترتيب الثاني برصيد 6 نقاط، وأخيراً الأهلي بنغازي برصيد 4 نقاط.

علما بأنه تم خصم نقاط مواجهات الفرق مع فريق الأهلي طرابلس، بعد انسحابه من بطولة الدوري في الرباعي الثاني.

وقد تحصل اللاعب المنذر ابولبابه على جائزة أفضل لاعب في المباراة، ولاعب فريق النصر أنس الوداني على جائزة أفضل سنتر في رباعي التتويج، وأيضاً اللاعب محمد موسى من نادي النصر على جائزة أفضل ضارب في رباعي التتويج، واللاعب محمد رافع من نادي الأهلي بنغازي على جائزة أفضل مرسل في رباعي التتويج، واللاعب عبدالرحمن دغدنه من فريق السويحلي على جائزة أفضل معد في رباعي التتويج.

كما تحصل اللاعب رواد رويحة من نادي السويحلي على جائزة أفضل مستقبل في الرباعي، والمحترف الكازاخستاني في نادي الأهلي بنغازي سيرجي ريزانوف تحصل على جائزة أفضل محترف في الرباعي، وفؤاد المعروق لاعب نادي السويحلي على جائزة أفضل ليبرو في الرباعي، وحمود الاشلم من نادي السويحلي أيضا على جائزة أفضل لاعب شامل في الرباعي. (وال _ مصراتة) م ب

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