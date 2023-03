الاتحاد يصطدم بالجيش المغربي غدا الأربعاء ضمن منافسات كأس العرب للأندية الأبطال بالرباط

يواجه فريق الاتحاد الجيش الملكي المغربي غدا الأربعاء بملعب الأمير مولاي عبدالله بالرباط ضمن مباريات ذهاب الدور الأول من منافسات كأس العرب للأندية الأبطال.

و يدخل الاتحاد رفقة مدربه المونتينيغري “ميليجا سافوفيتش” للمواجهة العربية أمام الجيش بطموح الخروج بنتيجة إيجابية من ملعب الأمير مولاي عبدالله بالرباط لتسهيل المهمة قبل مواجهة الإياب المقرر إقامتها ـ12 إبريل القادم بملعب بنينا.

وكلف الاتحاد العربي إدارة المباراة لطاقم تحكمي مصري يتوسطه الحكم الدولي محمود البنا ويساعده كمساعد أول أحمد حسام، ومساعد ثاني أحمد توفيق، وحكم رابع أحمد الغندور.

المصدر قناة ليبيا الأحرار

