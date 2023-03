المدينة يصطدم بالأهلي طرابلس في نصف نهائي الكأس بمدينة الزاوية

يواجه فريق المدينة فريق الأهلي طرابلس مساء غد الأربعاء في نصف نهائي كأس ليبيا بملعب الزاوية.

ويتطلع فريق المدينة في مواجهته أمام الأهلي طرابلس لتحقيق انتصار مهم يجعله على بعد خطوة وحيدة من نيل لقبه الثاني لمسابقة كأس ليبيا في تاريخه، في حين يسعى الأهلي طرابلس لتخطي فريق المدينة والحضور في النهائي للاقتراب من التتويج باللقب السابع.

وكلفت لجنة التحكيم الحكم نصيب الهوراي لإدارة المواجهة بمساعدة كل من محمد بلعم كمساعد أول، وسالم المراكبي مساعد ثاني، وكحكم رابع أوكلت المهمة للحكم محمد برشدان.

