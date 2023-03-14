الأهلي بنغازي يقابل الأخضر في نصف نهائي كأس ليبيا 

طبرق 14 مارس 2023 (وال) _ يخوض على تمام الساعة الثالثة فريقا الأهلي و الأخضر – اليوم الثلاثاء – لقاء الدور النصف نهائي من كأس ليبيا لكرة القدم المستكمل للموسم الرياضي 2021 – 2022، وذلك على أرضية ملعب البلدي في مدينة طبرق.

هذا وسيدخل الفريقان المواجهة التي لا تقبل القسمة على إثنان تحت أنظار صافرة الحكم عبد الهادي الحباس’ فضلا على أن هذه المقابلة سيسعى فيها الفريقان تجاوز الأخر ‘ وضمن مقعد في نهائي كأس ليبيا.

ويأمل الأهلي بقيادة تونسية متمثلة في مدربه لسعد الدريدي’ والمتغيب عن منصة التتويج منذ فترة طويلة بلوغ نهائي كأس ليبيا’ خاصة أن الأهلي متصدر مجموعته يمر بمرحلة انتعاش في نتائجه على صعيد الدوري الممتاز’ مما تعطيه هذه الانتعاس أفضلية وأسبقية في تخطي الأخضر العنيد.

ومن جهته، سيدخل الأخضر ممثل ليبيا الوحيد في دور المجموعات بالكونفدرالية الأفريقية بجهاز فني جديد متمثل في مدربه عبد الحميد بسيوني’ من أجل تدعيم نتائجه المميزة في السنوات الأخيرة’ فضلا على أن العنيد المدجج بالعديد من الأسماء المميزة سيبذل قصار جهاز تخطي الأهلي وأقتلاع ورقة التأهل للنهائي’ بغية مصالحة جماهيره المتعطشة لأول تتويج يدخل خزائن النادي.

تجدر الإشارة إلى أن لجنة التحكيم العامة قد كلفت طاقم تحكيم متكون من الحكم عبد الهادي حباس بمساعدة كل من عز الدين عطية مساعد أول، و محمد الهدلول مساعد ثان، وكحكم رابع أوكلت المهمة للحكم عماد خريش. (وال _ طبرق) س أ

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