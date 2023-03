الأربعاء تنطلق منافسات التصفيات الأولى لكأس ليبيا لكرة السلة

تنطلق غدا الأربعاء مباريات التصفيات الأولى من منافسات كأس ليبيا لكرة السلة بلقاء قمة يجمع الأهلي بنغازي بجاره النصر في قاعة سليمان الضراط بمدينة بنغازي

وتقام يوم الأربعاء مباراة أخرى بقاعة سليمان الضراط تجمع الهلال بفريق اتحاد المرج، وتستكمل مباريات منافسات الجولة الثانية يوم الجمعة بمواجهة المروج لفريق النصر بقاعة أحمد موسى بالمرج.

ويلاقي التحدي فريق اتحاد المرج يوم السبت بقاعة سليمان الضراط، في حين يواجه التحدي جاره الهلال الإثنين.

وتختتم مرحلة التصفيات الأولى بلقاء المروج للأهلي بنغازي يوم الثلاثاء المقبل بقاعة المرحوم أحمد موسى بالمرج.

وقرر الاتحاد الليبي لكرة السلة خوض منافسات تصفيات كأس ليبيا دون حضور الجماهير داخل القاعات الرياضية.

