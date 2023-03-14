كأس العالم 2026.. كل ما تريد معرفته عن نظام البطولة بشكلها الجديد

أخبار ليبيا 24 – متابعات

يستعد الاتحاد الدولى لكرة القدم إجراء تعديلات كبيرة على نظام بطولة كأس العالم ،

2026 والتي ستشهد مشاركة 48 منتخبا لأول مرة، ليصل عدد المباريات لـ 104 مباراة تقام خلال 39 يوما.

وأكدت شبكة “ذا أثليتك” البريطانية أن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) سيوافق على هذا النظام في اجتماعه خلال المؤتمر السنوي المقرر عقده اليوم في كيجالي عاصمة رواندا.

وأوضح التقرير أن نسخة 2026 ستشهد مشاركة 48 منتخبا لأول مرة وتستضيفها كل من كندا والمكسيك والولايات المتحدة الأمريكية.

وأشارت الشبكة إلي إقامة دور المجموعات بمشاركة 4 منتخبات على 12 مجموعة بدلا من مشاركة 3 منتخبات على 16 مجموعة.

وأضافة أن “فيفا” يفكر في إقامة دور المجموعات من 4 منتخبات عوضا عن 3 وسيتأهل أول وثان كل مجموعة،

بالإضافة لـ أفضل 8 منتخبات احتلت المركز الثالث في المجموعات لدور الـ 32 الذي يبدأ من خلاله الأدوار الإقصائية حتى المباراة النهائية.

وزاد التقرير، أن “فيفا” سيقلص فترة تحضيرات المنتخبات قبل البطولة من 23 يوما إلى 16 يوما فقط خاصة مع زيادة عدد أيام البطولة من 30 إلى 39 يوما.

وستتغير خريطة استضافة المباريات مع زيادة عدد المباريات، حيث كان من المفترض أن تستضيف أمريكا 60 مباراة وكندا والمكسيك 10 مباريات لكل منهما.

وهو ما كان سيسفر عن إقامة 80 مباراة، غير أن “فيفا” استبعد هذا المقترح من أجل الحفاظ على الإثارة في الجولات الأخيرة،

فضلا عن منع التلاعب بالنتائج عن طريق اتفاق فريقين على الخروج بنتيجة معينة.

ووفقا للتصفيات المؤهلة من المقرر أن يتأهل 16 منتخبا من أوروبا و9 من إفريقيا و8 من آسيا و6 من أمريكا الشمالية ومثلها من الجنوبية و2 من أوقيانوسيا، فيما يحسم مقعدين عن طريق الملحق العالمي.

وأصبحت نسخة قطر 2022 آخر نسخة تشهد مشاركة 32 منتخبا في كأس العالم والتي بدأت لأول مرة منذ فرنسا 1998.