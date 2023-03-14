الأخضر يزيح الأهلي بركلات الترجيح وينتقل إلى نهائي كأس ليبيا

أخبارليبيا24 – خاص

نجح فريق الأخضر في تخطي الأهلي بنغازي في نصف نهائي كأس ليبيا من ملعب الصقور بمدينة طبرق بركلات الترجيح.

وانتقلت المباراة إلى ركلات الترجيح عقب انتهاء الوقت الرسمي للمباراة بالتعادل الإيجابي هدف مقابل هدف.

وبادر الأهلي التسجيل في آخر دقيقة من الشوط الأول بقدم التونسي شهاب بن علوان وعدل الأخضر النتيجة عند الدقيقة 22 عند طريق لاعبه سالم روما ليعلن الحكم نهاية الوقت الرسمي بهدف مقابل هدف.

وبركلات الترجيح نجح الأخضر بالفوز بخمسة أهداف مقابل أربعة أهداف لينتقل بهذه النتيجة إلى المباراة النهائية لكأس ليبيا وينتظر الفائز من مباراة الأهلي طرابلس والمدينة .

أدار اللقاء الحكم عبدالهادي الحباسي وساعده كل من عزالدين عطية ومحمد الهدلول والحكم الرابع عماد اخريش وراقب اللقاء محمد الشلماني.

وشهدت المباراة احتياطات أمنية غير مسبوقة لتأمين اللقاء الذي أقيم بدون حضور الجمهور.