بركلات الترجيح … الأخضر يقصي الأهلي من كأس ليبيا ويضع قدمًا في النهائي

طبرق 14 مارس 2023 (وال)- وضع فريق الأخضر قدمًا في نهائي كأس ليبيا المستكمل للموسم الرياضي 2021 – 2022، عقب تفوقه على الأهلي بركلات الجزاء الترجيحية (5-3).

وجاء تأهل الأخضر عقب اكتمال الوقت الأصلي للقاء بالتعادل الإيجابي بهدف لمثلهما، ضمن حساب الدور النصف نهائي من المسابقة ذاتها، في المباراة التي جمعت الفريقين على أرضية ملعب مدينة طبرق.

حالة تراجع

الشوط الأول من المواجهة التي جرت اليوم الثلاثاء وقادها الحكم عبد الهادي الحباس، كان فيها الأهلي الطرف الأخطر طوال الـ 45 الأولى، مهددًا مرمى الحارس مفتاح الدرسي كثيرًا مستغلا حالة التراجع التي ظهرت على الخطوط الثلاثة للأخضر.

المد الهجومي للأهلي في الدقيقة الـ 22 أسفر عن تهديد أول برأسية المدافع أسامة الصريط علت عارضة الأخضر بسنتمترات قليلة، فيما شهدت الدقيقة الـ 29 إبعاد محكم من حارس الأخضر مفتاح الدرسي للكرة الحرة المباشرة التي نفذها التونسي شهاب الجبال من الرواق الأيمن.

الأخضر حاول بقدر المستطاع تهديد مرمى علي الشعافي، لكنه لم تتح له فرصة إلا في الدقيقة الـ 37، وفيها أبعد حارس الأهلي كرة اللاعب طارق السعيطي التي أرسلها من علامة الزاوية إلى ركنية، مُبقيًا المباراة سلبية.

سقف المرمى

هذا وحملت الدقيقة الـ 44 تقدمًا على صعيد النتيجة للأهلي، وذلك عندما أستغل التونسي شهاب الجبال الخطاء الذي وقع فيه المدافع والحارس مفتاح الدرسي، مصوبًا بذلك كرة قوية سكنت سقف مرمى الأخضر، ومُنهيًا بها باقي الدقائق على واقع هدف للأهلي.

في الشوط الثاني تحسن أداء الأخضر كثيرًا، خاصة عندما زج المدرب المصري بأولى أوراقه في الدقيقة الـ 60 وهو دخول مهاجمه سالم روما، لتتعدل بعدها أمور الأخضر على صعيد الخطوط الثلاثة، وانتظر الأخضر إلى ( 8 ) دقائق بعد دخول البديل سالم روما، ليترجم الأخير عرضية زميله أنس منقا داخل شباك الحارس علي الشعافي.

روما والتعديل

بعد هدف التعديل للاعب سالم روما، رتم المباراة لم يشهد إثارة كبرى، بل شهد حذرًا من جانب لاعبي الفريقين، فاللعب أصبح محصورًا في منتصف الملعب أكثر شي، مع محاولات للأهلي طفيفة للأهلي، والذي بدوره كاد أن يخطف هدف ثاني مطلع الدقيقة الـ 86، لاسيما وأن هذه الدقيقة حبست أنفاس الجميع عندما مرت رأسية البديل أحمد كراوع بمحاذاة القائم الأيسر لزميله الأسبق مفتاح الدرسي.

ركلات الترجيح

وتجدر الإشارة إلى أن ركلات الترجيح التي ابتسمت للأخضر وأدارت ظهرها للأهلي، تناوب على تسجيلها من جانب الأخضر كل من الأنغولي آري بابل، وسالم روما، وحسن عباس، بالإضافة إلى أكرم الزوي، وصهيب بن سليمان، فيما سجل الأهلي ثلاثة ركلات ترجيحية كان بواسطة أحمد كراوع، وعلي يوسف، والجزائري زكريا المنصوري، فيما أضاع للأهلي محترفه الكونغولي كاديما كابونغو.

بهذا الفوز يتأهل الأخضر للمرة الرابعة في تاريخه إلى نهائي كأس ليبيا، في انتظار المتأهل من لقاء النصف نهائي الثاني – يوم غد – والذي سيجمع فريقا الأهلي طرابلس والمدينة على أرضية ملعب الزاوية، وذلك بصافرة الحكم نصيب الهواري. (وال) س أ / ر ت

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