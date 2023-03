فريق الاتحاد لفئة الأواسط يتصدر منافسات ممتاز المجموعة الثانية

تأهلت فرق الاتحاد والاتحاد المصراتي والسويحلي لمرحلة سداسي التتويج بدوري كرة القدم لفئة الأواسط.

وضمن الاتحاد تأهله لسداسي التتويج قبل الجولة الأخيرة من نهاية المنافسات، إثر فوزه على ملاحقه الاتحاد المصراتي بنتيجة 3-1 ليصل إلى النقطة 43.

في حين ضمن الاتحاد المصراتي وصافة المجموعة الثانية برصيد 40 نقطة، بينما حافظ السويحلي على المركز الثالث برصيد 31 نقطة رغم خساراته أمام المحلة 2-1.

وفي باقي نتائج الجولة ما قبل الأخيرة خسر الأولمبي صاحب المركز الرابع أمام الخمس 2-0، في حين حقق أبوسليم الترتيب الخامس بالفوز على أساريا 4-2، وفي ملعب زناتة حقق الأهلي طرابلس الفوز على المدينة 1-0 ليجعله في المركز السادس برصيد 20 نقطة بفارق الأهداف على المدينة.

المصدر: قناة ليبيا الأحرار

