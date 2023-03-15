تحديد مواعيد مباريات كأس ليبيا للكرة الطائرة 2023/2022م

طرابلس 15 مارس 2023 (وال) _ أعلنت لجنة المسابقات للكرة الطائرة، عن مواعيد مباريات مسابقة الكأس للفرق التي تأهلت إلى النهائيات، (الأهلي بنغازي والجزيرة والسويحلي).

هذا و ستنطلق البطولة اليوم الأربعاء داخل قاعة مصراتة للألعاب الرياضية، بلقاء صاحب الضيافة السويحلي مع فريق الجزيرة.

و ستقام يوم الخميس مباراة تجمع الخاسر من اللقاء الأول مع فريق الأهلي بنغازي، والختام بلقاء الفائز من المباراة الأولى في مواجهة فريق الأهلي بنغازي. (وال _ طرابلس) م ب

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