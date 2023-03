منتخب كرة القدم داخل الصالات يواصل تحضيراته بمدينة زوارة

يواصل منتخبنا الوطني لكرة القدم داخل الصالات تدريباته بمدينة زوارة تحضيرا للاستحقاقات القادمة.

ويسعى المدرب الإسباني ريكادو انيغويز من خلال التدريبات للرفع من نسق التدريبات بخوض تدريبات مكثفة وعلى فترتين صباجية ومسائية.

ويبحث ريكادو انيغويز من خلال المعسكر التعرف أكثر على إمكانيات اللاعبين الذين ضمهم في قائمته الأخيرة، وكان قد اختار 22 لاعبا للمعسكر التحضيري الأول الذي ينتهي الجمعة القادمة.

المصدر قناة ليبيا الأحرار

