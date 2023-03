تأهل فريق التحدي مصراتة لنهائي كأس ليبيا للكرة المصغرة بعد فوزه على فريق الباروني جادو 7-2

وسيضرب فريق التحدي مصراتة موعدا مع المحلة أوباري في نهائي كأس ليبيا للكرة المصغرة المقرر إقامته في شهر رمضان بمدينة طرابلس.

وقد تأهل فريق المحلة أوباري لنهائي الكأس بعد تجاوزه لفريق اتحاد درنة بركلات الترجيح 2-0.

المصدر قناة ليبيا الأحرار

