أشارت صحيفة ” ليكيب ” لاتفاق شفهي بين إدارة ريال مدريد ومهاجمه كريم بنزيما لتجديد عقد اللاعب واستمراره مع الفريق حتى صيف 2024 وذلك بعد لقاء رئيس النادي فلورنتينو بيريث واللاعب وانتهاء اللقاء ببقاء اللاعب في مدريد لموسم إضافي

تقرير ليكيب يقطع الطريق على الشائعات التي تناولتها الصحف مؤخرا حول إمكانية انتقال صاحب الكرة الذهبية للدوري السعودي فور انتهاء عقده الصيف القادم

المصدر : صحيفة ليكيب

