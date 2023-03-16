كأس ليبيا … سلة النصر تستهل مشوارها بالفوز على الأهلي بنغازي

بنغازي 16 مارس 2023 (وال) ـ استهل فريق النصر الأول لكرة السلة مشواره في مسابقة كأس ليبيا بالفوز على غريميه التقليدي الأهلي بفارق ( 10 ) نقاط، وبواقع ( 59 – 49 ) نقطة، وذلك لحساب اليوم الأول من مباريات المرحلة الأولى لفرق المنطقة الشرقية للموسم الرياضي 2022-2023 ، في المباراة التي جمعت الفريقين بمجمع سليمان الضراط في بنغازي.

هذه المواجهة التي جرت – أمس الأربعاء – توسطها ثلاثي تحكيمي متكون من عبد الحميد الحمري حكماً أولاً، و جلال الورفلي حكماً ثانياً، بالإضافة إلى خالد أحنيش حكماً ثالثاً، تمكن فيها النصر من بسط سيطرته على صعيد النتيجة في الفترات الثلاثة الأولى محققاًُ فيها الانتصار.

ولكم نتائج الفترات على النحو التالي:

الفترة الأولى : تمكن فيها النصر من تحقيق الفوز بفارق نصف سلة ، وبواقع ( 16 مقابل 15 ) نقطة.

الفترة الثانية : انتهت لمصلحة سلة النصر بفارق ( 4 ) نقاط ، وبواقع ( 13 مقابل 9 ) نقاط.

وبذلك تكون نتيجة الشوط الأول نصراوية خالصة بنتيجة ( 29 مقابل 24 ) نقطة.

الفترة الثالثة : انتهت لمصلحة سلة النصر بفارق ( 5 ) نقاط ، وبنتيجة ( 13 مقابل 8 ) نقاط.

الفترة الرابعة : انتهت بالتعادل بين الفريقان بنتيجة ( 17 مقابل 17 ) نقطة. لتكون بذلك المحصلة النهائية للشوط الثاني أيضاً لصالح سلة النصر بنتيجة ( 30 مقابل 25 ) نقطة.

هذا وتكونت طاولة الحكم من عادل الورفلي مسجلاً، ومعتز إخليف مسجل إلكتروني، وفهيم السعيطي ميقاتي، بينما كان محمد بن صريتي ميقاتي 24 ، و أحمد البرعصي مراقباً فنيناً للقاء. (وال ـ بنغازي ) س إ

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