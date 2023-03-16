إعادة انتخاب السويسري جياني إنفانتينو رئيسًا للفيفا

أخبار ليبيا 24

أعيد، اليوم الخميس، انتخاب السويسري جياني إنفانتينو رئيسًا للاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” لولاية ثالثة حتى العام 2027 بالتزكية لعدم وجود مرشحين ضده.

وجاء الانتخاب خلال اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد في كيغالي الخميس. والمحامي البالغ 52 عامًا استلم منصبه في العام 2016 خلفًا لمواطنه سيب بلاتر.

وأعلن الكونغرس الخاص بالاتحاد الدولي فوز إنفانتينو برئاسة الفيفا لولاية ثانية بالتزكية، صباح يوم الخميس.

وأوضحت الفيفا خلال الكونغرس الذي عقد صباح يوم الخميس إن إنفانتينو كان المرشح الوحيد على هذا المنصب خلال الانتخابات الأخيرة.

وأشار إلى أن الفقرة الثالثة من البند 30، والفقرة الثالثة من البند 52 الخاصة بلوائح الفيفا، تنص على انتخاب الرئيس بالتزكية طالما هناك مرشح واحد.

وقال إنفانتينو، إن “رئاسة فيفا شرف لي، وأعد بمواصلة خدمة كرة القدم حول العالم، وأتمنى في ولايتي الجديدة تواصل الجهود الجماعية من أجل توحيد العالم”.