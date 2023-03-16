النصر يحقق فوزا مهما على الأهلي بنغازي في منافسات كأس ليبيا لكرة السلة

حقق فريق النصر فوزا مهما على جاره الأهلي بنغازي في منافسات المرحلة التمهيدية الأولي لفرق المنطقة الشرقية لمنافسات كأس ليبيا بنتيجة 59-49.
وفي منافسات المرحلة التمهيدية لفرق المنطقة الشرقية قررت لجنة المسابقات فوز فريق الهلال على فريق اتحاد المرج 20-0 بسبب عدم حضور الأخير.
وتقام غدا الجمعة مواجهة تجمع فريق النصر بفريق المروج في ملعب سليمان الضراط ببنغازي، في حين يستقبل السبت التحدي بقاعة سليمان الضراط فريق اتحاد المرج.
المصدر: قناة ليبيا الأحرار
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