القادري يعلن عن قائمة المنتخب التونسي التي ستواجه منتخبنا الوطني

أعلن مدرب المنتخب التونسي، جلال القادري، اليوم الخميس، عن القائمة الجديدة لنسور قرطاج، وذلك استعدادا لمواجهة منتخبنا الوطني، ضمن تصفيات كأس أمم أفريقيا.

وضمت القائمة الجديدة 25 لاعبا أبرزهم الحارس معز بن شريفية وياسين مرياح وعلى معلول وحنبعل المجبري ومحمد علي بن رمضان وفي خط الهجوم سيف الدين الجزيري ويوسف المساكني.

يذكر أن منتخب تونس سيلتقي منتخبنا الوطني في يومي الرابع والعشرين من مارس الجاري بالملعب الأولمبي برادس، والثامن والعشرين من ذات الشهر في ملعب شهداء بنينا ببنغازي.

المصدر قناة ليبيا الأحرار

