تواصل لجنة المعاينة والكشف عن الملاعب زيارتها لعدد من الملاعب وذلك من أجل تقديم التقرير النهائي لتحديد إقامة المسابقة من عدمه في شهر رمضان المبارك.

حيث قامت اللجنة بزيارة إلى ملعب مدينة الزاوية لتعرف على وجودة الإنارة استعدادًا لاستقبال المباريات في الفترة الليلية, وستقوم بعمل زيارة أخرى إلى الملعب خلال الأيام المقبلة قبل وضع قرارها النهائي سواء باعتماد الملعب من عدمه.

المصدر قناة ليبيا الأحرار

