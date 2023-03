إنفانتينو يفوز بولاية جديدة لرئاسة الفيفا حتى 2027

فاز السويسري جياني إنفانتينو بولاية جديدة لرئاسة الاتحاد الدولي لكرة القدم لمدة أربعة أعوام.

وانتخب إنفانتينو (52 عاما) بالتزكية خلال “كونغرس الفيفا” في كيغالي عاصمة رواندا اليوم الخميس.

وهذه هي المرة الأولى التي يعاد فيها انتخاب إنفانتينو، حيث تولى المنصب في البداية بشكل مؤقت في ألفين وستة عشر حين أكمل ولاية مواطنه جوزيف بلاتر الذي أوقف بسبب مخالفات مالية، وحظي إنفانتينو بدعم من جانب الدول الـ211 الأعضاء في الفيفا، لكن بعض الدول الأوروبية بما في ذلك ألمانيا والنرويج والسويد أبدت عدم سعادتها بترشحه للرئاسة، وأكدت أنها لن تدعمه بشكل مؤثر.

المصدر قناة ليبيا الأحرار

