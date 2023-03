المشاريع والإرث تشارك في فعاليات منتدى الأمن العالمي بالدوحة

شاركت اللجنة العليا للمشاريع والإرث في فعاليات منتدى الأمن العالمي بالدوحة التي تواصلت على مدى ثلاثة أيام، حيث استعرضت تجربة قطر المتميزة في استضافة بطولة كأس العالم، والتي أسهمت في تبديد الصورة النمطية عن الدولة المستضيفة والمنطقة العربية.

وقال حسن الذوادي، الأمين العام للجنة العليا للمشاريع والإرث، إن بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022 شكّلت منصة جمعت المشجعين من كل مكان، وأبرزت الأثر الفاعل للأحداث الرياضية الكبرى في تعزيز التواصل بين مختلف الثقافات، وتغيير المفاهيم المغلوطة عن الآخرين، واحترام الفوارق بين المجتمعات.

وأضاف الذوادي خلال مشاركته في جلسة نقاشية ضمن فعاليات المنتدى: “بعد أن واصلنا العمل على مدى 13 عاماً تحضيراً لاستضافة المونديال؛ نفخر بالاستفادة من هذه الفرصة من خلال نهج مبتكر أتاح لنا إلقاء الضوء على أفضل ما لدينا، والأثر الإيجابي للبطولة على الأفراد والمجتمعات في قطر والمنطقة، ونجحنا في الوقت ذاته في تقديم عمليات تشغيلية استثنائية، وتنظيم أفضل نسخة في تاريخ كأس العالم.”

وشهد المنتدى، الذي نظمه مركز صوفان وأكاديمية قطر الدولية للدراسات الأمنية، مشاركة شبكة دولية من كبار المسؤولين والخبراء، من بينهم وزراء ورؤساء لأجهزة أمنية، وخبراء بارزون وأكاديميون وصحفيون، إضافة إلى الآلاف من الحضور.

