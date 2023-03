جماهير سان جيرمان تحمل ميسي المسؤولية

أشارت صحيفة ” موندو ديبورتيفو ” استعداد مجموعة من جماهير باريس سان جيرمان ورابطة الألتراس لإطلاق صافرات الاستهجان في وجه ليونيل ميسي في مباراة فريقهم ضد رين الأحد بالدوري الفرنسي كرد فعل على خروج الفريق المتكرر من ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا .

الصحيفة الإسبانية تناولت في تقريرها ما أسمته غضب جماهير نادي العاصمة الفرنسية من النجم الأرجنتيني، محملة إياه المسؤولية نظير ما يتقضاه من راتب مرتفع ، خصوصا بعد تواضع مستواه في مباراتي الفريق ضد بايرن ميونخ في ثمن نهائي المسابقة .

المصدر : موندو ديبورتيفو

