الدبيبة يُهنئ الأهلي بنغازي بفوزه ببطولة كأس ليبيا للكرة الطائرة

أخبار ليبيا 24

هنأ رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، جماهير النادي الأهلي بنغازي بتتويج النادي ببطولة كأس ليبيا للكرة الطائرة للموسم الرياضي 2022/2023.

وأوضخ الدبيبة في تغريد عبر حسابه عبر تويتر : “إن تتويج فريق الأهلي جاء للمرة الرابعة في تاريخه”.

وأضاف رئيس الحكومة: “أتمنى لهم التوفيق في مشاركاتهم العربية و الأفريقية القادمة”.

وتُوج نادي الأهلي بنغازي بطلاً لكأس ليبيا للكرة الطائرة بعد الفوز على السويحلي بثلاثة أشواط مقابل شوط.

واستطاع الأهلي بنغازي قلب تأخره بشوطٍ إلى فوزٍ بثلاثة أشواط مقابل شوط جاءت نتائجها على النحو التالي: 25 – 22 للسويحلي، و25 – 20 للأهلي بنغازي، و25- 21 للأهلي بنغازي و25- 20 للأهلي بنغازي.