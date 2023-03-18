كأس ليبيا … بفارق نصف سلة النصر يتخطي المروج في مباراة مثيرة

المرج 17 مارس 2023 (وال) نجح فريق النصر لكرة السلة من تخطي مستضيفه المروج بفارق نصف سلة ‘ وبواقع ( 53 مقابل 52 ) نقطة’ وذلك لحساب ثاني أيام مباريات المرحلة الأولى التمهيدية لفرق المنطقة الشرقية للموسم الرياضي 2022-2023 ، في المباراة التي جمعت الفريقين بقاعة الراحل أحمد موسى المغطاة للألعاب الرياضية في مدينة المرج.

هذه المواجهة التي جرت – أمس الجمعة – توسطها ثلاثي تحكيمي متكون من عبد الحميد الحمري حكماً أولاً، و جلال الورفلي حكماً ثانياً، بالإضافة إلى منير سعد حكماً ثالثاً، حيث بلغت المقابلة ذروتها من الإثارة’ لاسيما أن الفريقين تبادلا تسجيل النقاط’ دون ترك أي مساحة للآخر حتى لا يتسنى له توسع فارق النقاط’ .

ولكم نتائج الفترات على النحو:

الفترة الأولى : انتهت بالتعادل بين الفريقين بنتيجة (13 مقابل 13 ‘) نقطة.

الفترة الثانية : انتهت أيضا بالتعادل بين الفريقين بيتيجة (15 مقابل 15 ) نقطة وبذلك تكون نتيجة الشوط الأول متعادلة بين السلتان بنتيجة (28 مقابل 28 ) نقطة.

الفترة الثالثة : انتهت لمصلحة سلة النصر بفارق نصف سلة ، وبنتيجة ( 14 مقابل 13 ) نقاط.

الفترة الرابعة : انتهت بالتعادل بين الفريقين بنتيجة ( 11 مقابل 11 ) نقطة.

لتكون بذلك المحصلة النهائية للشوط الثاني أيضاً لصالح سلة النصر بنتيجة ( 25 مقابل 24 ) نقطة.

هذا وتكونت طاولة الحكم من أحمد صابونة مسجلاً، المعتصم الهتاك مسجل إلكتروني، شرف الدين هتاك ميقاتي، بينما كان ميقاتي 24 قد كلف بها أيمن بركة . (وال ـ المرج) س إ

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