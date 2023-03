الاتحاد يستعد لمواجهة الإياب أمام الجيش الملكي بتحضيرات مكثفة في تونس

دخل فريق الاتحاد في معسكر تحضيري بتونس استعدادا لمواجهة فريق الجيش الملكي المغربي ضمن إياب الدوري التمهيدي من منافسات كأس العرب للأندية الأبطال

وخاض فريق الاتحاد التدريبات على أرضية ملعب نادي الترجي التونسي بقيادة مدربه المونتينيغري “ميليجا فافوفيتش” الذي سعى رفقة الجهاز الفني في التدريبات لخوض اللاعبين لتدريبات خفيفة لإزالة تعب السفر .

ويأتي معكسر فريق الاتحاد ضمن تحضيرات الفريق لباقي منافسات الدوري الممتاز و مباراة الجيش الملكي المقرر إقامتها في الـ12 من الشهر المقبل بملعب بنينا .

وقد خسر فريق الاتحاد لقاء الذهاب في الدوري التمهيدي من منافسات كأس العرب للأندية الأبطال أمام الجيش الملكي بملعب الأمير مولاي عبد الله 4-1 .

