منتخبنا الوطني يستعد لمواجهة تونس المقرر إقامتها الجمعة القادم بملعب رادس

باشر منتخبنا الوطني لكرة القدم تدريباته بمدينة طبرقة التونسية تحضيرا لمواجهة تونس بملعب رادس في 24 من الشهر الجاري ضمن تصفيات كأس أفريقيا .

ويخوض المنتخب الوطني تدريباته على فترتين صباحية ومسائية بقيادة المدرب الوطني حمدي بطاو ومساعده معاذ عبود .

وانضم إلى تدريبات المنتخب الوطني لاعبو فريق الاتحاد الذين تم استدعاؤهم لقائمة المنتخب الوطني التي ضمت 28 لاعبا لخوض مباراتي تونس التي تنضوي تحت إطار الجولة الثالثة والرابعة من تصفيات كأس إفريقيا .

و يحل منتخبنا الوطني في المركز الثالث ضمن فرق المجموعة العاشرة برصيد 3 نقاط .

