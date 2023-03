الأخضر يواجه مارومو غالانتس الأحد في الجولة الـ5 في كأس الكونفدرالية الإفريقية

يواجه فريق الأخضر يوم غد الأحد “مارومو غالانتس” الجنوب إفريقي بملعب بنينا ضمن مباريات الجولة الخامسة من منافسات كأس الكونفدرالية الإفريقية .

ويدخل فريق الأخضر في مواجهته أمام “مارومو غالانتس” الجنوب إفريقي بمعنويات عالية بعد تأهله لنهائي كأس ليبيا

وسيسعى أخضر البيضاء في المواجهة لتحقيق فوزه الأول في مسابقة كأس الكونفدرالية الإفريقية حيث يحتل فريق الأخضر المركز الأخير رفقة فرق المجموعة الأولى برصيد نقطتين .

المصدر قناة ليبيا الأحرار

