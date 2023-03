أسفرت قرعة الدور نصف النهائي لمنافسات كأس ليبيا لكرة اليد عن مواجهات قوية بين الفرق الأربعة المتأهلة

لهذا الدور.

وأوقعت القرعة بطل النسخة الماضية فريق الأهلي طرابلس في مواجهة وصيفه الهلال في النصف النهائي الأول في حين أسفرت القرعة النصف النهائي الثاني عن مواجهة فريق الأولمبي لفريق بنغازي الجديدة.

وقدد حددت لجنة المسابقات بالاتحاد الليبي لكرة اليد قاعة طرابلس الكبرى لاحتضان منافسات الأدوار النصف نهائية والمقرر إقامتها في 29 من الشهر الجاري.

المصدر قناة ليبيا الأحرار

The post مواجهات قوية في نصف كأس ليبيا لكرة اليد appeared first on ليبيا الأحرار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار