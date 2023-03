قالت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية إن فرق النصر والهلال و الشباب يبدون اهتماما كبيرا بضم لاعب فريق برشلونة سيرجيو بوسكيتس في الصيف القادم .

وأشارت الصحيفة إلى أن بوسكيتس بات أمام ثلاثة خيارات وهي التجديد مع فريقه الحالي أو الرحيل إلى الدوري الأمريكي

أو قبول أحد العروض القادمة من الدوري السعودي .

وأوضحت الصحيفة الإسبانية بأن سيرجيو تلقى عدة عروض رسمية من أندية إنتر ميامي وتورنتو إلى جانب الهلال والنصر والشباب .

وينتهي عقد لاعب فريق برشلونة سيرجيو بوسكيتس في الـ 30 من شهر يونيو القادم

المصدر صحيفة “موندو ديبورتيفو”

The post تنافس سعودي على ضم لاعب فريق برشلونة في الميركاتو الصيفي appeared first on ليبيا الأحرار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار