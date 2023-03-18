وزير الرياضة عبد الشفيع الجويفي يُشارك في اجتماع مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب بجدة

جدة 18 مارس 2023 (وال)- شارك وزير الرياضة بحكومة الوحدة عبد الشفيع الجويفي بمدينة جدة السعودية صباح اليوم السبت، في اجتماع المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب في دورته 69.

وقال الوزير إن هذا الاجتماع يأتي ضمن سلسلة الاجتماعات الدورية لمجلس وزراء الرياضة الذي يعمل في نطاق جامعة الدول العربية، ويهدف إلى تحقيق التعاون والتنسيق والتكامل والخطط، والبرامج والدراسات في مجالات الشباب والرياضة.

وأضاف الوزير أن الاجتماع يهدف أيضًا إلى التنسيق لتوحيد مواقف الدول العربية في الاجتماعات والمؤتمرات الإقليمية والدولية الشبابية والرياضية، إلى جانب الإشراف على الدورات الرياضية العربية، بالتعاون مع اتحاد اللجان الأولمبية الوطنية العربية. (وال) أ م/ ر ت

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