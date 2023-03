الأهلي طرابلس يفوز على المدينة في المرحلة التمهيدية لكأس ليبيا لكرة السلة

فاز فريق الأهلي طرابلس على فريق المدينة بنتيجة 76-43 ضمن مباريات الجولة الأولى من منافسات المرحلة التمهيدية لكأس ليبيا لكرة السلة.

ويخوض الأهلي طرابلس الثلاثاء المواجهة الثانية في منافسات تمهيدي مسابقة الكأس بمواجهة الشباب العربي بقاعة طرابلس الكبرى، في حين يلاقي فريق المدينة عقب مباراة الأهلي طرابلس والشباب فريق أبوسليم في ختام مباريات الجولة الثانية من المرحلة التمهيدية لكأس ليبيا لكرة السلة.

