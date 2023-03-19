نتائج فئة الأواسط لبطولة ليبيا للملاكمة في أول أيامها

بنغازي 19 مارس 2023 (وال) _ أسفرت نتائج بطولة ليبيا للملاكمة لفئة الأواسط، المقامة داخل صالة اليد بالمدينة الرياضية بنغازي، تحت إشراف الاتحاد الليبي للملاكمة وبمشاركة إثني عشر ملاكما، عن تفوق عبدالعزيز مصطفى من نادي السويحلي على الملاكم صهيب محمد من السواعد، وتفوق يزيد صالح من نادي الريف على الملاكم من نادي االسواعد هيثم البركي، وانتصار أحمد الغناي من الاتحاد العسكري على ملاكم السواعد أيوب خالد.

كما أسفرت عن فوز معاد عبدالله من مدرسة طرابلس على ملاكم السواعد عبدالرحمن العجيلي، وفوز الملاكم خالد الجيلاني من نادي السواعد على شاهين شلبي من نادي الريف، وتفوق سراج الجهاني من نادي سلطان على ابراهيم عصام نادي الظهر.

هذا وكانت الأوزان المستهدفة للبطولة من 51 إلى 86 ك. (وال _ بنغازي) ف ح

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