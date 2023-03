منتخب الشباب لكرة اليد يقع في مجموعة نارية في كأس العالم للشباب

أوقعت قرعة كأس العالم للشباب لكرة اليد منتخبنا الوطني في المجموعة الثانية رفقة ألمانيا و الجزائر بالإضافة لتونس.

ويسعى منتخبنا الوطني لكرة اليد لفئة الشباب إلى تقديم أداء مميز رغم صعوبة المهمة لوجوده ضمن منتخبات لها باع طويل في منافسات كرة اليد.

وتقام كأس العالم بتنظيم مشترك بين اليونان وألمانيا خلال الفترة من الـ19 من شهر يونيو المقبل وحتى الـ3 من شهر يوليو.

وتأهل منتخبنا الوطني لكرة اليد لفئة الشباب لمنافسات كأس العالم بحلوله في المركز الـ6 في البطولة الأفريقية التي أقيمت برواندا في شهر أغسطس الماضي.

ويشار إلى إلى أن منتخبنا الوطني لكرة اليد يشارك للمرة الثانية في بطولة العالم للشباب بعد أن شارك في كأس العالم عام 2009 التي أقيمت بمصر.

المصدر: قناة ليبيا الأحرار

