لجنة المسابقات تحدد مباراتي الأخضر المؤجلتين في الدوري الممتاز

حددت لجنة مسابقات الاتحاد الليبي لكرة القدم مباراتي الأخضر المؤجلتين من الجولة العاشرة والحادية عشرة من منافسات الدوري الممتاز.

لجنة المسابقات حددت الـ25 من الشهر الجاري موعدا لإجراء مباراة الأخضر والتعاون المؤجلة من منافسات الجولة العاشرة من إياب الدوري الممتاز.

وتم تحديد الـ7 من أبريل موعدا لاقامة مباراة الأخضر وشباب الجبل المؤجلة من المرحلة الحادية عشر من منافسات إياب الممتاز.

ولم تحدد لجنة المسابقات موعد مباراة الأخضر والتحدي المؤجلة من الجولة الثالثة عشرة من إياب منافسات الدوري الممتاز.

وقد أجلت لجنة المسابقات ثلاث مباريات لفريق الأخضر من مرحلة إياب الدوري الممتاز بسبب مشاركته في منافسات كأس الكونفدرالية الأفريقية.

