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اليوم الإثنين ختام الدور النهائي لكرة القدم المصغرة

تم النشر منذُ 18 ثانية
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مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

مصراتة 20 مارس 2023 (وال) ـ يلتقي مساء اليوم الإثنين 20/3/2023 في مدينة مصراتة المستضيفة، وضمن الدور النهائي للدوري الليبي لكرة القدم المصغرة لموسم 2022/2023 فريق السد مع التحدي وفي اللقاء الثاني فريق السنوسية يقابل عين زارة.

هذا وقد أسفرت نتائج اليوم الأول للدور النهائي عن التعادل الإيجابي بين فريقي السنوسية والسد 3/3 وفوز التحدي حامل اللقب على عين زارة بثلاثة أهداف لصفر وفي اليوم الثاني التحدي يفوز على السنوسية 2/0 وعين زارة يتفوق على فريق السد 4/3. (وال ـ مصرتة) ف ح

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وكالة الانباء الليبية وال

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