المنتخب الوطني للتجديف يحصد فضية سباق 500 متر ببطولة تونس الدولية

توج المنتخب الوطني للتجديف بفضية سباق 500 متر في منافسات بطولة تونس الدولية

وجاء التتويج بالميدالية الفضية بعد حلول الثاني محمد عبد العاطي بكرة ومحمد حسين بكرة في المركز الثاني في سباق الزوجي للتجديف لمسافة 500 متر في المنافسات التي شهدت مشاركة سبع دول وهي ( ليبيا ، تونس ، السودان ، مصر ، ناميبيا ، التوغو , كينيا )

ويشار إلى أن المنتخب الوطني للتجديف شارك في المنافسات بثلاثة جدافين وهم محمد عبد العاطي بكرة و محمد حسين بكرة بالإضافة لمحمود عبدالرزاق الزواوي وبإشرف المدرب حسين قنبور

المصدر قناة ليبيا الأحرار

